В Беларуси намерены корректировать действия СМИ

Жителей республики хотят оградить от ведомостей, которые наносят вред государству, заявил новый глава Мининформации.

Новый министр информации Беларуси Игорь Луцкий заявил, что стратегия его ведомства будет заключаться в том, чтобы ограждать жителей страны от данных, которые могут нанести вред государству. Об этом он сообщил 7 июня в интервью телеканалу СТВ.

"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - отметил Луцкий.

Он указал, что происходящее в социальных сетях, на видеохостингах и других сайтах может показаться безобидным, при этом оно очень серьезно влияет на положение в стране.

"На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы", - подчеркнул министр.

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