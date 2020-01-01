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В Новой Зеландии выздоровел последний больной с COVID

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В стране отсутствуют зараженные. Последний случай инфицирования коронавирусом был зарегистрирован 22 мая.
В Новой Зеландии нет новых случаев коронавируса более двух недель
В Новой Зеландии нет новых случаев коронавируса более двух недель
Getty Images
 
Медики в Новой Зеландии признали выздоровевшим последнего пациента с коронавирусом, новых случаев COVID-19 не фиксируют более двух недель. Об этом 8 июня сообщило Министерство здравоохранения страны.
 
По данным ведомства, в минувшие выходные был признан полностью выздоровевшим последний пациент с коронавирусом, находившийся под наблюдением врачей в Окленде.
 
Как отметил главный санитарный врач Новой Зеландии, впервые с 28 февраля на территории страны не осталось людей с подтвержденным диагнозом.
 
Общее число инфицированных в стране составило 1504 человека, из них 1482 выздоровели и 22 скончались.
 
Тестирование на наличие коронавируса прошли порядка 295 тысяч человек.
 
Напомним, после стабилизации эпидемиологической ситуации власти Новой Зеландии отменили большую часть карантинных ограничений.
 
Ожидается, что 8 июня Кабмин объявит о понижении уровня угрозы и все меры, кроме пограничных, будут сняты.
 
Напомним, 2 июня Черногория первой в Европе официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.

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Теги: Новая Зеландия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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