КНДР проигнорировала звонок из Южной Кореи

Ранее стороны ежедневно созванивались, чтобы проверить связь и решать возникающие вопросы.

В офисе межкорейской связи в КНДР перестали отвечать на звонки из Сеула pixabay.com

Северная Корея проигнорировала телефонный звонок южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Сеула.

"Сегодня утром мы пытались дозвониться до Северной Кореи, однако пока звонки остались без ответа. Такое происходит впервые", - заявил чиновник министерства объединения..

По его словам, ранее стороны созванивались ежедневно, чтобы проверить связь и решать возникающие вопросы.

Напомним, 5 июня власти КНДР пригрозили закрыть межкорейский офис связи в качестве ответной меры на отправку южнокорейских агитационных листовок.

После этого министрерство объединения Южной Кореи призвало местные общественные организации прекратить отправку информационных материалов в Северную Корею и пообещало законодательно запретить подобные действия.

На тот момент линии коммуникации между странами работали в нормальном режиме.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов.