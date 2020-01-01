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КНДР проигнорировала звонок из Южной Кореи

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Ранее стороны ежедневно созванивались, чтобы проверить связь и решать возникающие вопросы.
В офисе межкорейской связи в КНДР перестали отвечать на звонки из Сеула
В офисе межкорейской связи в КНДР перестали отвечать на звонки из Сеула
pixabay.com
 
Северная Корея проигнорировала телефонный звонок южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом 8 июня сообщил на брифинге официальный представитель Сеула.
 
"Сегодня утром мы пытались дозвониться до Северной Кореи, однако пока звонки остались без ответа. Такое происходит впервые", - заявил чиновник министерства объединения..
 
По его словам, ранее стороны созванивались ежедневно, чтобы проверить связь и решать возникающие вопросы.
 
Напомним, 5 июня власти КНДР пригрозили закрыть межкорейский офис связи в качестве ответной меры на отправку южнокорейских агитационных листовок.
 
После этого министрерство объединения Южной Кореи призвало местные общественные организации прекратить отправку информационных материалов в Северную Корею и пообещало законодательно запретить подобные действия.
 
На тот момент линии коммуникации между странами работали в нормальном режиме.
 
Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов.
 
 
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Теги: Северная Корея, Южная Корея, телефон, связь, КНДР, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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