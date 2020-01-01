Количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн

Почти половина всех заболевших коронавирусом уже излечилась. Умерли более 400 тысяч человек.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers на 8 июня.

Читай также: Минздрав объяснил увеличение заболеваемости Covid На данный момент в мире зафиксировано 7 091 659 инфицированных, 3 461 118 пациентов уже выздоровели, 406 195 умерли. На данный момент в мире зафиксировано 7 091 659 инфицированных, 3 461 118 пациентов уже выздоровели, 406 195 умерли.

Лишь за минувшие сутки вирус выявили у более 113 тысяч человек, что на 13 тысяч меньше, чем днем ранее.

Так, в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 18375 случаев заболевания, в США 18905, в Индии 10864, России 8984, Чили 6405, Пакистане 4960, Перу 4757. Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.

Больше всего заболевших в США - уже более 2 миллионов.

Ранее в Новой Зеландии заявили об излечении последнего больного коронавирусом. Новые случаи не фиксировались там уже 16 дней.