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Количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн

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Почти половина всех заболевших коронавирусом уже излечилась. Умерли более 400 тысяч человек.
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 7 млн

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers на 8 июня.

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На данный момент в мире зафиксировано 7 091 659 инфицированных, 3 461 118 пациентов уже выздоровели, 406 195 умерли. 

Лишь за минувшие сутки вирус выявили у более 113 тысяч человек, что на 13 тысяч меньше, чем днем ранее.

Так, в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 18375 случаев заболевания, в США 18905, в Индии 10864, России 8984, Чили 6405, Пакистане 4960, Перу 4757. Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.

Больше всего заболевших в США - уже более 2 миллионов.

Ранее в Новой Зеландии заявили об излечении последнего больного коронавирусом. Новые случаи не фиксировались там уже 16 дней.

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Теги: пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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