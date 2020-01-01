Протесты в США: в толпу въехало авто, водитель открыл стрельбу

В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек. Водитель автомобиля задержан.

В американском Сиэтле 7 июня автомобиль въехал в толпу участников акции протеста, водитель вышел из машины и открыл огонь, сообщает The Seattle Times.

По данным издания, в результате стрельбы пострадал один человек. Он доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.

В ряде городов акции переросли в беспорядки , акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.