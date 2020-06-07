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В Мексике расстреляли 10 человек в центре для наркоманов

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Неизвестные совершили вооруженное нападение на центр для лечения наркозависимости в штате Гуанахуато.
В результате стрельбы погибли 10 человек
В результате стрельбы погибли 10 человек
Getty Images
В Мексике неизвестные устроили стрельбу в реабилитационном центре для наркозависимых, в результате чего погибли десять человек, сообщает Синьхуа.
 
 
Вооруженное нападение произошло в городе Ирапуато штата Гуанахуато.
 
Как отмечается, группа вооруженных лиц ворвалась в городской наркодиспансер и открыла огонь по людям, которые находились внутри, после чего нападавшие скрылись на автомобиле.
 
Девять человек погибли на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице.
 
Ранее в тюрьме центрального штата Мексики Халиско произошло ожесточенное столкновение, в результате которого восемь заключенных были убиты и еще восемь госпитализированы с травмами. 
 
 

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Теги: Мексика, стрельба, наркомания, убийство, расстрел
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Источник: korrespondent.net

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