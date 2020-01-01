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Первая страна в мире отменяет все карантинные ограничения

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В Новой Зеландии излечился последний пациент с коронавирусом. В стране отменяют ограничения, кроме открытия границ.
Премьер Новой Зеландии Джасинда Арден
Премьер Новой Зеландии Джасинда Арден
time.com

Новая Зеландия первой в мире решила отменить все карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден в понедельник, 8 июня, Reuters.

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По ее словам, будут отменены все ограничения, за исключением закрытия границ.

Арден отметила, что с 00:00 часов вторника страна перейдет на первый из четырех уровней национальной тревоги.

С этого дня все общественные и частные мероприятия могут проходить без ограничений, розничная торговля и гостиничный сектор могут работать в обычном режиме, полностью возобновляется работа общественного транспорта.

Ранее в Минздраве страны заявили о выздоровлении последнего пациента с коронавирусом. Новые случаи заболевания не фиксировались более двух недель.

Общее число инфицированных в стране составило 1504 человека, из них 1482 выздоровели и 22 скончались.

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Теги: Новая Зеландия, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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