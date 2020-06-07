Большинство американцев считают, что страна вышла из-под контроля

В США продолжаются массовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Большинство американцев считают, что ситуация в стране вышла из-под контроля, пишет Forbes со ссылкой на данные опроса, проведенного Wall Street Journal и NBC News.

Согласно результатам опроса, так считают 80% избирателей. У 15% противоположное мнение.

Опрос проводился на фоне пандемии и массовых протестов из-за гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Местные власти уже заявили, что полиция города будет расформирована, вместо нее будет установлена новая модель общественной безопасности.

"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность в том виде, в котором мы ее знаем в городе Миннеаполис, и восстановить вместе с нашим сообществом новую модель общественной безопасности", - говорится в сообщении.

В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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