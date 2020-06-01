Суд возобновил заседания по делу МН17

Вторая сессия заседаний по делу о сбитом над Донбассе пассажирском самолете пройдет с 8 июня по 3 июля.

В Нидерландах в понедельник, 8 июня, продолжилось заседание суда по делу о сбитом над Донбассом рейсе МН17.

"Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире", - говорится в сообщении суда.

Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

Последнее слушание состоялось 23 марта. Ожидается, что на этой неделе суд "подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор".

"Защита и адвокат родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года", - сообщили в суде.

Там уточнили, что с 8 по 12 июня будут представлены замечания защиты и адвоката родственников, а также представление прокуратуры.

"В настоящее время выглядит так, что слушания будут отложены после 12 июня до 22 июня. В тот день защита получит возможность подать любые запросы о возможных следственных действиях, после чего слушания будут отложены до более поздней даты, когда будет получена реакции. В настоящее время суд считает, что эта часть слушаний может завершиться не позднее пятницы, 26 июня. Если суду потребуется принять решения в дополнение к представленным представлениям, запросам или заявлениям, слушание будет отложено до пятницы, 3 июля или ранее, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня", - распланировали в суде.

Как сообщает Европравда, и на вторую сессию не явился ни один из четырех подозреваемых.

Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании.

Судья отметил, что дело рассматриваться в отсутствие обвиняемых и все представленные данные будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное.

Во время заседания стало известно, что CША отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17. Был показан только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме. Представителю прокуратуры показали снимок и позволили сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что все описано верно.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17.

На заседании 10 марта прокуратура представила новых свидетелей дела.

После этого суд взял паузу до 23 марта, чтобы ознакомиться с запросами участников процесса.

Согласно графику слушаний, они должны проходить 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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