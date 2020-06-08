В России частично сняли запрет на выезд из страны

Россиянам разрешили покидать страну при необходимости ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения.

В России разрешили выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он также сообщил, что иностранцы тоже получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.

Мишустин напомнил, что решение об ограничении въезда/выезда было принято в марте из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в РФ число выявленных случаев коронавируса составляет 476 658 (+8985 за сутки), 230 688 из них увже выписаны из больниц (+3957), число летальных исходов выросло на 112 человек и составляет 5 971.

Несмотря на высокие показатели по коронавирусу, в РФ решили 24 июня провести отложенный парад Победы, а на 1 июля назначили голосование по поправкам к Конституции РФ.

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