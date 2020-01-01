Наводнение в Чехии: Ливень затопил дома, есть погибшие

Одна женщина утонула, еще один человек пропал без вести.

Как сообщает издание Novinky.cz, во время локального наводнения в Уничовском и Шумперском районах один погибший был найден, другой пропал без вести. Десятки жителей из рек были спасены пожарными. Предупреждение метеорологов о наводнении действует в некоторых районах до утра понедельника.

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Пожарные спасли нескольких человек, которые были сметены течением и не смогли выбраться из воды в безопасное место. Они также спасли людей, застрявших в затопленных машинах.

В результате наводнения погибла 48-летняя женщина из Бревенце. 74-летняя женщина из Оскавы в Шумперкском районе пропала без вести. Вертолет ищет ее.

"Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был разрушен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газовые и электрические линии", - сказала Люси Балажова, пресс-секретарь пожарной команды.

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К наиболее пострадавшим деревням относятся Шумвальд и его местная часть Бржевенец, Уничов и его местная часть Дольни Суколом, Оскава и Длоуха Лоучка, где вода во многих местах достигала высоты более метра.

Пожарные также откачивали воду из затопленных погребов ночью. Жители были эвакуированы в несколько деревень. "Во время эвакуации мы спасли десятки жителей из затопленных домов", - сказала Балажова.

Пожарные продолжат устранять последствия проливных дождей в понедельник, и вместе с местными органами власти они также займутся альтернативным жильем для местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что под Львом прошел крупный град.