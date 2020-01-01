Премьер Армении заявил о выздоровлении от коронавируса

Повторные тесты на COVID-19 у самого премьера и членов его семьи дали отрицательные результаты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поборол коронавирус. Об этом он заявил в Facebook в понедельник, 8 июня.

"Только что получили повторные результаты тестов на коронавирус нашей семьи. Все результаты отрицательные, таковыми ответы были и вчера. В настоящий момент мы все здоровы, у нас есть иммунитет. Я возвращаюсь к полному исполнению своих обязанностей", - написал Пашинян.

О своей болезни Пашинян сообщил 1 июня. Он говорил, что заболевание протекает у них без каких-либо симптомов. Тогда он исполнял свои рабочие обязанности дистанционно.

Ранее в Армении заявили, что не справляются с наплывом больных COVID-19. В стране есть около 30 тысяч бессимптомных больных, которые не знают, что заражены, отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Позже Армения объявила о критическом уровне коронавируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране даже рассматривали возможность объявления локдауна.

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