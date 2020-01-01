МИД: Обвиняемых по делу MH17 могут задержать в любой стране

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о возможных сценариях дела.

Суд по делу MH17 снова начался в Нидерландах EPA/UPG

В Нидерландах 8 июня начался четвертый круг судебных заседаний по делу сбитого пассажирского самолета рейса MH17. В случае, если суд вынесет обвинительный вердикт, фигуранты могут быть задержаны на территории любого государства мира и экстрадированы в Нидерланды для отбытия наказания. Об этом в эксклюзивном комментарии для УНН сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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"В случае вступления в силу обвинительного приговора, указанные лица могут быть задержаны на территории любого государства мира и экстрадированы в Нидерланды для отбытия наказания", - рассказал дипломат.

По его словам, другой опцией в таком случае является передача приговора для исполнения в РФ.

В то же время, как отметил Енин, это "менее вероятная опция в условиях сохранения действующего политического режима в России".

"Вместе с тем, в истории человечества неоднократно были случаи, когда преступники каким-то образом попадали на территорию тех государств, где они могут быть подвергнуты аресту и в дальнейшем понести наказание. Верю, что справедливость в этом мире есть", - подчеркнул замминистра.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН призвали РФ сотрудничать по делу МН17.