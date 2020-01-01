Saudi Aramco поднимет цену на нефть

В частности, цену на нефть Arab Light для азиатских клиентов поднимут уже в июле, это будет рекордным поднятием центы за 20 лет.

В июле Саудовская Аравия поднимет цены на все марки нефти для всех покупателей. Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco в понедельник, 8 июня.

При этом наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco. С учетом июльского повышения будет практически полностью нивелировано предыдущее снижение цен.

Отмечается, что цена нефти сорта Arab Light для азиатских клиентов будет увеличена в июле на $6,1 за баррель, что является максимальным повышением за 20 лет, сообщает агентство Bloomberg. В результате она будет стоить на $0,2 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Кроме того, для покупателей из государств Северо-Западной Европы "легкая" нефть подорожает на $4 (дисконт в $0,3 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $0,6 за баррель (премия в $1,35 за баррель к индексу ASCI).

Напомним, что саудиты рекордно перевыполнят сделку ОПЕК+. Цель Саудовской Аравии – обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Крупнейшее снижение нефтедобычи. Сделка ОПЕК+

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