Дело МН17: Суд закончил заседание

Сегодняшние слушания продолжались семь часов. В связи с пандемией действует ряд ограничений.

Судебное заседание по делу о сбитом МН17 завершилось в судебном комплексе Схипхол под Гаагой. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 8 июня.

Сегодня слушания продолжались семь часов. Следующее заседание запланировано на 9 июня.

Отмечается, что слушания по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

При этом из-за пандемии количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. В целом к процессу были допущены 100 человек. Среди них судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ.

В то же время, все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она проходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе MH17. На заседании 10 марта прокуратура представила новых свидетелей дела.

После этого суд взял паузу до 23 марта, чтобы ознакомиться с запросами участников процесса.

Согласно графику слушаний, они должны проходить 8 июня - 3 июля, 31 августа - 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года.

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