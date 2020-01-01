Всех прибывающих в Британию обязали соблюдать двухнедельный карантин

Приезжие должны сообщить адрес самоизоляции, в случае нарушения режима им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

Великобритания ввела новые правила, требующие, чтобы все прибывшие из-за границы проходили 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает BBC в понедельник, 8 июня.

"С понедельника, 8 июня, в Великобритании вступили в силу новые правила. Почти все, кто прибывает в страну из-за рубежа, будут обязаны находиться 14 дней на карантине", - сказано в сообщении.

При этом те, кто прибывает самолетом, паромом или поездом, включая граждан Великобритании, должны сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

В то же время те, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязаны заполнять форму или проходить карантин.

Исключения предусмотрены для работников в отраслях автоперевозки и медицины. Транзитные пассажиры, которые не проходят пограничный контроль, также освобождены от обязательной изоляции.

Напомним, что в Британии рекордно низкое суточное число умерших от COVID-19. Наименьший прирост количества жертв коронавируса с момента введения карантина был зарегистрирован в последний день весны.

Также сообщалось, что британский журналист рассказал о побочном эффекте вакцины от COVID-19. Испытания, в которых поучаствовал Соммерс, был только первой фазой. Теперь их проводят в большем масштабе, приглашая ещё добровольцев со всей Великобритании.

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