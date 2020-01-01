В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19

В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.

Пандемия в Европе идет на спад, но в глобальном масштабе ситуация в мире ухудшается. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters в понедельник, 8 июня.

Накануне число новых случаев COVID-19 превысило 136 тысяч за один день, говорят в организации.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - сказал Гебрейесус и призвал все страны "не снимать ногу с педали газа" в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что ранее в ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID. Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.

Также в ВОЗ заявили, что второй волны пандемии можно избежать. Если не принять необходимые меры предосторожности, вторая волна заболеваемости может иметь серьезные последствия.

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