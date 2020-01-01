Карантин в США предотвратил 60 млн заражений коронавирусом - исследование

Ученые в очередной раз подчеркнули эффективность карантинных мер в борьбе с распространением коронавируса.

Карантинные ограничения в США предотвратили 60 миллионов заражений COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорния-Беркли, передает Голос Америки в понедельник, 8 июня.

"Исследование американского Университета Калифорния-Беркли указывает, что карантинные меры позволили предотвратить 60 миллионов заражений коронавирусом в Соединенных Штатах Америки. Исследователи также утверждают, что карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 млн заражений в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции", - сказано в публикации.

Ученые отмечают эффективность карантинных мер в замедлении распространения болезни.

"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени", - заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг.

Напомним, что в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19. В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.

Также сообщалось, что первая страна в мире отменяет все карантинные ограничения. В Новой Зеландии излечился последний пациент с коронавирусом. В стране отменяют ограничения, кроме открытия границ.

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