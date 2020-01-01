ООН призвала страны способствовать возвращению моряков на родину

Организация считает, что моряков следует признать "ключевыми работниками", которые обеспечивают в условиях пандемии поставки медицинских материалов, продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Международная организация труда обратилась к странам, от которых зависит скорейшее возвращение на родину от 150 до 200 тысяч моряков, которые оказались запертыми на своих судах в разных уголках мира из-за пандемии коронавируса. Соответствующее обращение появилось на сайте МОТ (МОТ, учреждение ООН) в понедельник, 8 июня.

Ссылаясь на Конвенцию о труде в морском судоходстве, принятую в 2006 году, МОТ призвало руководство стран незамедлительно принять меры для облегчения смены экипажа и возвращения моряков, при этом соблюдая необходимые меры для минимизации риска заражения.

"Принуждение измученных моряков продолжать работать по прошествии четырех месяцев после окончания их контракта недопустимо. Это ставит под угрозу их здоровье и угрожает безопасности в море", - заявил глава организации Гай Райдер.

Напомним, что ранее в ЕС обнародовали план восстановления экономики на 750 млрд евро. Значительную часть денег получат Италия и Испания, которые наиболее пострадали от пандемии - общая сумма грантов и кредитов составит 313 млрд евро.

Также сообщалось, что Кабмин принял программу стимулирования экономики. План восстановления украинской экономики представили без конкретных предложений. Полную программу обещают показать в течение нескольких дней.

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