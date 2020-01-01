В Ираке разбился военный американский самолет

Информация о том, сколько людей было на борту военного С-130, и о его грузе официально пока не приводится.

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130, принадлежащий ВВС США. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел при посадке на военной базе Эт-Таджи.

По данным иракских изданий, речь идет о самолете C-27 J Spartan, который принадлежит американским военным.

По предварительной информации, на борту находились четыре человека, все они погибли. Однако ни иракские, ни американские власти пока не дали официальных комментариев.

Ранее близ Рима в муниципалитете Неттуно разбился сверхлегкий самолет. Прежде чем упасть на землю самолет загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем. Также, в аэропорту Угольные Копи, расположенном в Анадырском районе Чукотки, РФ, разбился военный вертолет Ми-8. После столкновения с землей, воздушное судно загорелось.

В Пакистане при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи погибли 85 человек.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet