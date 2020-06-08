Российский актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Если врачи определят, что пострадавшему в аварии из-за актера причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут завести уголовное дело по статье, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В в пресс-службе Московского главка МВД подтвердили что актер Михаил Ефремов задержан после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

"Сегодня в 21.44 мск у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель Lada. На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель иномарки задержан на месте происшествия", - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, артист пройдет освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения или его отсутствие.

Да уж вся неспящая Масква в курсеhttps://t.co/9aVDtWebR5 — Kykovner (@kykovner) June 8, 2020

Как сообщает ТАСС, Ефремов был за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную и врезался в авто, которое ехало по встречке.

Как сообщает РенТВ, мужчина, который находилс яза рулем Lada - госпитализирован и ему делают операцию У того много травм, в том числе внутренние кровоизлияния.

Отреагировала на участие отца в аварии дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария. В беседе с Telegram-каналом Life Shot она заявила, что отец еще ей не звонил.

"По состоянию - вроде живои. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленькии уже", - сказала она.

Девушка также прокомментировала аварию в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, "ничего нового" не произошло. Она также пояснила, что не поехала на место происшествия поддержать отца, поскольку он "не маленький и разберется". Она добавила, что не стоит ездить пьяным за рулем и "никто вроде не умер".

По словам Анны-Марии, у отца есть "директорка, которая занимается всеми этими делами", а если актер окажется в тюрьме, она будет "носить передачки" и помогать младшим детям Ефремова.

В СМИ уточняют, что с участием артиста неприятные инциденты случались и ранее. В марте в петербургском аэропорту Пулково Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании Air Baltic. По словам представителей перевозчика, артист находился в нетрезвом виде.

Громкий скандал с участием Ефремова разразился и в 2018 году. Тогда актер во время спектакля на гастролях в Самаре показался зрителям пьяным. Посетители утверждали, что Ефремов путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

Ранее сообщалось, что актер Кевин Харт госпитализирован после серьезного ДТП. Также Корреспондент писал о том, что эпатажный блогер из Украины погиб в ДТП под Москвой.

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