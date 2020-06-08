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Российский актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

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Если врачи определят, что пострадавшему в аварии из-за актера причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова могут завести уголовное дело по статье, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов
РИА Новости

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В в пресс-службе Московского главка МВД подтвердили что актер Михаил Ефремов задержан после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. 

"Сегодня в 21.44 мск у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель Lada. На месте работают экстренные службы. Сотрудниками полиции водитель иномарки задержан на месте происшествия", - заявил  начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, артист пройдет освидетельствование, чтобы выяснить степень опьянения или его отсутствие.

Как сообщает ТАСС, Ефремов был за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По предварительной информации, актер находится в состоянии алкогольного опьянения, передает агентство. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную и врезался в авто, которое ехало по встречке. 

Как сообщает РенТВ, мужчина, который находилс яза рулем Lada - госпитализирован и ему делают операцию У того много травм, в том числе внутренние кровоизлияния. 

Отреагировала на участие отца в аварии дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария. В беседе с Telegram-каналом Life Shot она заявила, что отец еще ей не звонил. 

"По состоянию - вроде живои. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленькии уже", - сказала она.

Девушка также прокомментировала аварию в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, "ничего нового" не произошло. Она также пояснила, что не поехала на место происшествия поддержать отца, поскольку он "не маленький и разберется". Она добавила, что не стоит ездить пьяным за рулем и "никто вроде не умер".

По словам Анны-Марии, у отца есть "директорка, которая занимается всеми этими делами", а если актер окажется в тюрьме, она будет "носить передачки" и помогать младшим детям Ефремова.

В СМИ уточняют, что с участием артиста неприятные инциденты случались и ранее. В марте в петербургском аэропорту Пулково Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании Air Baltic. По словам представителей перевозчика, артист находился в нетрезвом виде.

Громкий скандал с участием Ефремова разразился и в 2018 году. Тогда актер во время спектакля на гастролях в Самаре показался зрителям пьяным. Посетители утверждали, что Ефремов путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

Ранее сообщалось, что актер Кевин Харт госпитализирован после серьезного ДТП. Также Корреспондент писал о том, что эпатажный блогер из Украины погиб в ДТП под Москвой.

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Теги: Россия, Москва, авария, Михаил Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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