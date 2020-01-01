В Грузии будут штрафовать за свадьбы и поминки во время пандемии

В стране продолжает действовать запрет на собрание более 10 человек для проведения традиционных социальных мероприятий - свадеб, поминок, юбилеев и так далее.

В Грузии будут штрафовать за массовые мероприятия

Глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили рассказал о новых штрафах, введенных в стране в связи с пандемией. Об этом, в понедельник, 8 июня, пишет Взгляд.

Сообщается, что парламент Грузии на этой неделе проголосует за новые объемы штрафов. Однако по предварительной информации физические лица в случае организации в период пандемии масштабных мероприятий, таких как свадеб и поминок, будут штрафоваться на 2000 лари (665 долларов), штраф для юридических лиц предусмотрен больше в пять раз.

За появление в закрытом общественном месте или в транспорте в Грузии без защитной маски также придется заплатить штраф до 30 лари (10 долларов).

Отмечается, что с понедельника, 8 июня, в Грузии полностью открылись рестораны и бары, восстановлено сообщение между городами на маршрутных такси и автобусах.

Начиная со следующей недели возобновит работу железнодорожный транспорт. Уже с 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов. Однако принимать иностранцев Грузия будет только из стран, где невысокий уровень заболевания коронавирусом.

В Грузии коронавирусом заболело 810 человек, выздоровело 683, скончалось 13.

Ранее официальные лица Украины и Грузии обсудили восстановление туристического сезона в Грузии и оценили готовность страны к приему туристов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet