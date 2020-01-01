В Таиланде будут действовать новые правила для посещения пляжей

Пожилых отдыхающих просят воздержаться от походов в места скопления людей, в том числе отказаться от пляжного отдыха.

В Таиланде с 1 июля планируют ввести новые правила для посещения пляжей

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей страны. Ожидается, что они начнут действовать с первого июля. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает Pattaya Mail.

Сообщается, что пляжи разрешат посещать группами, однако отдыхающие все равно должны будут держаться на расстоянии около двух метров от других групп и посетителей.

Кроме того, служащие пляжей должны будут следить за числом отдыхающих на берегу, и предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами, также ограничат.

Также, все присутствующие на пляже должны носить маску, часто мыть руки. Каждый почувствовавший недомогание обязан немедленно обратиться к врачу.

"Минздрав Таиланда призывает население сделать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сотни правоохранителей приступили к усиленной охране курортных зоны Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать.

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