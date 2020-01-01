Экс-короля Испании Хуана Карлоса I заподозрили в коррупции
Верховный суд в Испании начал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I. Его обвиняют в коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги, также известной как AVE del Desierto, которая соединяет города Медину и Мекку в Саудовской Аравии. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает Reuters.
По данным издания, главный вопрос, на который предстоит ответить испанским прокурорам, - может ли экс-монарх быть привлечен к уголовной ответственности в свете наличия у него до 2014 года иммунитета.
"Это расследование сосредоточено на установлении или отбрасывании преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014, когда бывший король не был защищен иммунитетом", - говорится в сообщении.
Предполагается, что король мог получить 100 миллионов долларов в виде взяток от Саудовской Аравии в рамках проекта строительства железной дороги в Саудовской Аравии.
По соглашению, заключенному во время отречения Хуана Карлоса, он может быть привлечен к уголовной ответственности только по решению Верховным суда Испании.
Напомним, ранее Пентагон заявил об успехах Украины в борьбе с коррупцией, что дает США возможность продолжить поставку военной техники в страну.
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