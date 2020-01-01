Экс-короля Испании Хуана Карлоса I заподозрили в коррупции

На данный момент не ясно, получится ли привлечь монарха к ответственности, так как у него был иммунитет до 2014 года.

Верховный суд в Испании начал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I. Его обвиняют в коррупции при строительстве высокоскоростной железной дороги, также известной как AVE del Desierto, которая соединяет города Медину и Мекку в Саудовской Аравии. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает Reuters.

По данным издания, главный вопрос, на который предстоит ответить испанским прокурорам, - может ли экс-монарх быть привлечен к уголовной ответственности в свете наличия у него до 2014 года иммунитета.

"Это расследование сосредоточено на установлении или отбрасывании преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014, когда бывший король не был защищен иммунитетом", - говорится в сообщении.

Предполагается, что король мог получить 100 миллионов долларов в виде взяток от Саудовской Аравии в рамках проекта строительства железной дороги в Саудовской Аравии.

Хотя указанные средства были якобы предоставлены бывшему королю в 2008 году, когда он все еще пользовался иммунитетом, прокуроры Верховного суда проверяют, отмыл ли он часть этих денег после того, как отрекся от престола в 2014 году.

По соглашению, заключенному во время отречения Хуана Карлоса, он может быть привлечен к уголовной ответственности только по решению Верховным суда Испании.

Напомним, ранее Пентагон заявил об успехах Украины в борьбе с коррупцией, что дает США возможность продолжить поставку военной техники в страну.

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