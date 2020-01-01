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Мачу-Пикчу откроется для туристов

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Мачу-Пикчу - город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров в Перу, признан одним из новых чудес света.
Древний город Инков Мачу-Пичку
Древний город Инков Мачу-Пичку

Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля после длительного перерыва из-за распространения коронавируса. Однако для посетителей архитектурного памятника будут действовать ограничения. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает RPP.

Сообщается, чтобы посетить руины древнего города, надо будет продезинфицировать обувь, вымыть руки, надеть маску и соблюдать дистанцию. 

Поезда, которые подвозят путешественников в ближайшую к Мачу-Пикчу деревю, должны быть заполнены лишь наполовину, чтобы избежать скопления людей.

Персонал самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будет периодически сдавать тесты на коронавирус. 

В связи с открытием памятника власти Перу пообещали сделать доступ в него бесплатным для госслужащих, детей, подростков и пенсионеров вне зависимости от гражданства.

Ранее два туриста из Германии в первый же день после открытия границ искупались в Гранд-канале Венеции.

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Теги: туризм, Мачу-Пикчу, Перу, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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