В США арестовали полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца

Для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда суд определил залог в миллион долларов.

Американский суд в Миннеаполисе, штат Миннесота, арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда с правом внесения залога в один миллион долларов. Об этом, в понедельник, 8 июня, сообщает Deutsche welle.

"Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания", - говорится в сообщении.

Это означает, что обвиняемого Дерека Шовина после внесения за него залога могут отпустить до заседания суда по делу Флойда.

В случае выхода под залог бывший полицейский не должен контактировать с членами семьи Флойда, не работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка, сдать оружие и не покидать пределы штата Миннесота.

Сообщается, что в понедельник состоялось первое судебное заседание, в котором Шовин участвовал посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание состоится 29 июня.

Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet