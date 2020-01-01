Бельгия из-за карантина потеряла €47 млрд

По прогнозам ВВП Бельгии в 2020 году снизится на 9%. Кризис также оставит продолжительные последствия - банкротства, спад торговли, безработицу.

В связи с введением карантина из-за пандемии коронавируса с середины марта Бельгия потеряла 47 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters во вторник, 9 июня.

Восстановление в 2021-2022 годах не сможет компенсировать прогноз снижения на 9% в этом году, заявил Центральный банк Бельгии.

ВВП Бельгии снизится на 9% в этом году, а затем вырастет на 6,4% в 2021 году и на 2,3% в 2022 году. В итоге к концу 2022 года ВВП будет примерно на 4% ниже, чем предполагалось до пандемии.

Также от кризиса будет какое-то постоянное влияние - банкротства, переход от временной безработицы к обычной. Торговля к тому же, не возобновится, как раньше.

По прогнозам банка, долг Бельгии, который уже составляет около 100% ВВП, должен вырасти примерно до 120% из-за увеличения расходов государства и снижения темпов роста. В банке отмечают, что нынешняя точка кризиса самая легкая.

Напомним, что ранее бельгийцы подали иск против властей из-за карантина. Активисты считают, что власти Бельгии скопировали меры Китая по борьбе с COVID-19 без учета европейских норм прав человека.

Также сообщалось, что бельгийские медики устроили “коридор позора” премьер-министру. Врачи и медсестры выстроились по обе стороны дороги, по которой ехала глава правительства, и развернулись к ее машине спинами.

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