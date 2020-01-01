В Австрии запретили продавать дешевые авиабилеты

Теперь билеты будут стоить минимум 40 евро, а люди, желающие пролететь менее 350 км, будут платить 30 евро налога.

В Австрии правительство запретило продавать билеты на самолет дешевле 40 евро. Об этом сообщает DW во вторник, 9 июня.

Так в стране решили бороться с загрязнением окружающей среды. В частносит, министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер назвала этот шаг противостоянием "социальному и природоохранному демпингу" (демпинг - продажа товаров ниже рыночных цен, - ред.).

При этом пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.

Австрия планирует продолжить вводить такие меры, так как в дальнейшем в стране вообще могут запретить короткие перелеты длительностью менее трех часов, при условии, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

Отмечается, что авиакомпания Austrian Airlines получила в этот день 600 миллионов евро финансовой помощи для преодоления кризиса из-за пандемии.

Напомним, что Ryanair вдвое сократит полеты из Украины. Часть маршрутов авиакомпания предполагает возобновить позднее, в зимний сезон 2020-2021 годов.

Также сообщалось, что Wizz Air объявила о создании базы во Львове. Лоукостер создает вторую базу в Украине и объявляет о запуске ряда новых маршрутов с ценой авиабилета от 15 до 40 евро.

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