В России на нефтескважине произошла утечка топлива

Из-за разгерметизации скважины утекло 10 тонн нефти. Ранее эту скважину признали аварийной.

На нефтескважине в России утекло около 10 тонн топлива

В России из-за разгерметизации нефтескважины разлились 10 тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 9 июня.

Инцидент произошел на Дюсушевском месторождении нефти в Ненецком автономном округе. Ранее эта скважина была признана аварийной. В результате разлива топлива площадь загрязнения нефтью составила 50 кв. м.

Месторождение принадлежит компании Полярное сияние, которая зарегистрирована в Московской области. Сейчас скважина перекрыта. Территорию от нефти зачищают сорбентами. Чтобы полностью ликвидировать последствия утечки нефти - понадобится пять дней.

Напомним, что ранее в Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших в результате ж/д аварии нет.

Также сообщалось, что в Хьюстонский канал вытекли тонны нефтепродуктов. В Хьюстоне возникла серьезная проблема из-за перевернувшейся баржи. В судоходный канал вытекли тонны нефтепродуктов.

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