В мире от COVID-19 выздоровели уже 3,5 млн человек

Всего количество случаев коронавируса превысило 7,1 млн. При этом количество летальных исходов приближается к 409 тысячам.

С начала пандемии коронавируса в мире выявили уже 7 199 306 случаев болезни, 408 734 закончились смертью, а 3 536 274 - выздоровлением. Об этом свидетельствуют данные Worldometers во вторник, 9 июня.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор лидируют США. Там COVID-19 уже подтвердили более чем 2 млн человек. Из них 773 480 пациентов выздоровели, а 113 055 - умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона человек.

Второе место по количеству инфицированных занимает Бразилия, где коронавирус подтвердили более чем 710 тысяч человек. Летальных случаев зафиксировали 37 312, в то время выздоровели более 325 тысяч человек.

На третьей позиции по количеству случаев находится Россия - там выявлено уже 476 658 случаев. При этом скончался, по официальным данным, 5 971 человек, а выздоровели 230 688 человек.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19. В Европе ситуация начала улучшаться, но в Центральной Америке пандемия еще не достигла пика.

Также в ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Ситуация с распространением заболевания в Украине стабилизируется, считают в организации.

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