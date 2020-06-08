Байден значительно опережает Трампа в рейтинге популярности

Джо Байден увеличил разрыв с Дональдом Трампом до 14%. Рейтинг президента опустился до минимума со времен импичмента в декабре 2019 года.

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до 38% на фоне протестов против насилия полиции в отношении темнокожих американцев. Об этом по результатам своих опросов сообщает CNN во вторник, 9 июня.

Опросы показывают, что рейтинг одобрения Трампа снизился на 7 пунктов по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце. Теперь президент еще больше отстает от предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. У последнего поддержка сейчас находится на самом высоком уровне.

При этом 38% опрошенных американцев одобряют то, как Трамп справляется с президентством, а 57% не одобряют. Это его худший рейтинг одобрения с января 2019 года.

Кроме того, Трамп отстает на 14% от Байдена. Действующего президента поддерживают 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляет 55% и является самой высокой.

Как свидетельствует опрос, общественность в целом не одобряет отношение Трампа к расовым вопросам (63% не одобряют), а 65% говорят, что реакция президента на недавние протесты была скорее вредной, чем полезной.

Из-за того, что 42% респондентов назвали расовые отношения крайне важными для их голосования за президента этой осенью, этот вопрос сейчас стоит на одном уровне с экономикой и здравоохранением.

Наконец, избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитают видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей предпочтение также отдается Байдену: 91% против 4% за Трампа. Байден обходит Трампа и в вопросах борьбы с коронавирусом (Б - 55%, Т - 41%). Трамп только превосходит Байдена в вопросе управления экономикой: 51% доверяют президенту, 46% - Байдену.

Ранее СМИ сообщили, что Байден набрал голоса для выдвижения кандидатом в президенты. По результатам первичных выборов, прошедших во вторник в ряде штатов, у Байдена сейчас 1 993 голоса при 1 991 необходимых.

В свою очередь Трамп заявил, что Байден много отдыхал и не занимался проблемой расизма. Бывший вице-президент и сенатор плохо относился к афроамериканскому населению и ничего для него не сделал, утверждает президент США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet