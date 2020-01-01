ДТП с Ефремовым: пострадавший умер в больнице

Сергей Захаров получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Они были не совместимы с жизнью.

В столице России Москве скончался водитель фургона, в который накануне вечером врезался актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на московское управление МВД РФ во вторник, 9 июня.

"Подтверждаем информацию, водитель скончался", – сказали в пресс-службе московского главка.

По данным источника, пострадавший мужчина скончался в результате множественных травм.

"Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Медики в СКЛИФе (Склифософской больнице – ред.) всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", – сказал источник.

По предварительным данным, множественные травмы, полученные мужчиной в аварии, были не совместимы с жизнью.

"Мужчина получил множественные повреждения жизненно-важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они стали отказывать один за одним", – сказал источник.

По данным СМИ, погибшего мужчину зовут Сергей Захаров.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Он на внедорожнике Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном Lada.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.2 ст. 264 УК РФ). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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