У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах к юго-западу от города Амбон на одноименном острове.

Утром во вторник, 9 июня, у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в 04:56 по времени UTC (07:56 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 209 километрах к юго-западу от города Амбон на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о цунами, возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, 6 июня в Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра – Талдыкоргана - и крупнейшего города страны – Алма-Аты.

Также на прошлой неделе в Румынии зафиксировали землетрясение в 4,4 балла.

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