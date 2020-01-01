В суде по делу МН17 представили результаты анализа тел членов экипажа

В телах обнаружили 29 осколков. Судебная экспертиза осколков обнаружила сходство с ракетой Бук.

На заседании суда по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа были найдены осколки. Об этом сообщает ABC во вторник, 9 июня.

"В телах экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа", - сказал Бергер.

Судебная экспертиза осколков установила их сходство с ракетой Бук типа 9М38М1.

Напомним, что ранее в судебном комплексе Схипхол под Гаагой стартовало судебное заседание по делу о сбитом МН17. Слушания по делу назначены с 8 июня по 3 июля. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или отменены.

Для рассмотрения дела судебный комплекс Схипхол зарезервировали на год. Представлять позицию обвинения в судебном процессе над четырьмя подозреваемыми в катастрофе рейса МН17 будет исключительно прокуратура Нидерландов.

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