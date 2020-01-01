В Греции скачок по COVID-19 после ослабления карантина

Власти Греции снова начали ежедневно сообщать о количестве заражений. Это прекратили делать, когда их количество опустилось менее пяти в сутки.

Охранник проверяет документы у журналиста при въезде на стадион в Афинах

В Греции возобновился рост количества зараженных коронавирусом COVID-19 – с четверга по понедельник обнаружили 97 новых случаев, сообщило накануне вечером издание Ekathimerini.

"Греческие медики заявили, что с четверга в стране были выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 52 – за последние сутки. Это самый большой суточный скачок заболеваемости в Греции с 23 апреля", – говорится в сообщении.

Указано, что 30 из этих 97 случаев касаются лиц, прибывших из-за рубежа.

С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Греции составляет 3049. А количество смертей достигло 182.

Рост числа больных привел к тому, что власти Греции снова начали ежедневно сообщать о количестве заражений. Это прекратили делать, когда их количество опустилось менее пяти в сутки.

Напомним, с 1 июня в Греции в очередной раз ослабили карантин. Возобновили работу гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, брачные агентства, поля для гольфа и массажные салоны.

Как известно, с 15 июня Греция планирует возобновить туристический сезон. Она готова принимать граждан 29 других стран, где эпидемиологическая ситуация является положительной.

Также сообщалось, что с 1 июля Греция откроет границы для украинцев при условии стабильной эпидемиологической ситуации.

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