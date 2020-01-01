Кипр восстановил международные авиаперелеты

Пассажирские перевозки возобновились через международные аэропорты Ларнаки и Пафоса. Первый рейс примет аэропорт Ларнаки из Тель-Авива.

Кипр возобновил международное авиасообщение. Об этом сообщает Cyprus Mail во вторник, 9 июня.

В частности, открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Первый коммерческий рейс после карантина вылетел сегодня утром в 8:00 в Афины, рейс выполняла компания Aegean Airlines.

Отмечается, что все пассажиры, которые прибывали в аэропорт, были в масках, на входе в терминал им измеряли температуру. В аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов.

В то же время первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. По плану министр транспорта Яннис Карусос должен поприветствовать первых пассажиров.

Аэропорты Кипра были закрыты 21 марта после вступления в силу указа о запрете коммерческих рейсов на Кипр и с него. Сейчас они будут действовать, придерживаясь строгих указаний, в здании допускаются только пассажиры и сотрудники.

Согласно правилам, до 19 июня прибывшие на Кипр должны будут показать по прибытии так называемый сертификат о здоровье или сделать тест на коронавирус.

Напомним, что Греция откроет границы для украинцев в июле. Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля.

Также сообщалось, что с 15 июня восстанавливаются авиаперелеты между Турцией и Украиной. Всего Турция возобновит авиасообщение с 40 государствами, начиная с 10 июня. Билеты на рейсы из Украины уже появились в продаже.

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