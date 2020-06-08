В Европе внезапно выпало много снега
Небольшую европейскую страну Андорру летом засыпало снегом. Видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова. Климат в Андорре достаточно мягкий, благодаря близости Средиземного моря. Страна со всех сторон окружена Пиренеями, что защищает ее от холодных северных ветров.
Обычно летом дневная температура воздуха достигает +22 градусов, ночью наблюдается около 10 градусов тепла.
#envalira #andorra @anamachado65 pic.twitter.com/LFqxSu84Dw— M'et'eo Pyr'en'ees (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020
Et une belle vue enneig'ee ce 8 juin de @grandvalira vers 2200m #andorra pic.twitter.com/zwsVcjdiUB— M'et'eo Pyr'en'ees (@Meteo_Pyrenees) June 8, 2020
Port d’Envalira 2300/2400m soledelborde #andorra pic.twitter.com/uT0iyrozGX— M'et'eo Pyr'en'ees (@Meteo_Pyrenees) June 7, 2020
Ранее сообщалось, что огромный смерч с градом пронесся на Херсонщине.
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