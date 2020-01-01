В США попрощались с Джорджем Флойдом

Церемония прощания длилась шесть часов, ее посетили более 6 тысяч человек. Протестующие требуют провести реформу полиции.

В церкви в Хьюстоне, штат Техас, США, прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом, который скончался в результате удушения со стороны полицейского. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 9 июня.

Масштабные акции против полицейского насилия в отношении темнокожих американцев прошли в Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Сиэтле (штат Вашингтон). Беспорядков не зафиксировали.

Церемония продолжалась около шести часов, ее посетили более 6 тысяч человек. Они прибыли из разных частей страны. В число гостей вошли губернатор Техаса Грег Эбботт и шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо. Эббот заявил журналистам, что смерть Флойда не была напрасной. Губернатор заверил, что в штате проведут реформы работы полиции.

Многие из посетителей надели футболки с лозунгом Жизни черных важны или фразой Я не могу дышать, которую произнес Флойд, когда полицейский Дерек Шовин прижимал коленом его шею к асфальту.

Кроме того, бывший вице-президент Джо Байден встретился с членами семьи Флойда и проповедником Элом Шарптоном, являющимся одним из самых известных в США борцов за права темнокожего населения.

"Он выслушал их, прочувствовал их боль и разделил их скорбь", - рассказал адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп в Twitter.

При этом президент США Дональд Трамп на церемонию прощания не приехал.

Напомним, что ранее в Конгресс США внесли законопроект об ограничении полномочий полиции. Проект закона предполагает запрет на применение удушающий приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков и запрещает полиции иметь оружие, предназначенное для военных действий.

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