Гибель Сулеймани: в Иране вынесли смертный приговор "шпиону"

Сейед Махмуд Мусави Маджд предоставлял ЦРУ и Моссаду информацию о местонахождении генерала, утверждают иранские власти.

В Иране суд приговорил к смертной казни гражданина страны, который подозревается в сотрудничестве с ЦРУ и израильской службой внешней разведки Моссад и предоставлении информации о местоположении генерала Касема Сулеймани. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

"Недавно человек по имени Сейед Махмуд Мусави Маджд, который был связан с ЦРУ и Моссадом, собирал и передавал разведданные о местонахождении генерала Сулеймани, был приговорен к смертной казни судом исламской революции", – сказал Исмаили.

По его словам, этот приговор проверит Верховный суд Ирана, и он "будет приведен в исполнение в ближайшее время".

Напомним, 3 января США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.

В ответ 8 января Иран выпустил ракеты по двум американский базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Тогда в Иране этот удар назвали возмездием за убийство Сулеймани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet