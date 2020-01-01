День летнего солнцестояния-2020: история и приметы

С астрономической точки зрения солнцестояние знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии. Этому событию приписывают магические свойства.

В 2020 году 21 июня в 13:07 по киевскому времени состоится летнее солнцестояние. Это означает, что данный день будет самым длинным в году. Его продолжительность составит 17 часов и 33 минуты.

В обычные года этот день приходится на 21 июня, а в високосные годы - на 20 июня. Астрономическое событие получило свое название из-за ощущения, что в этот день

Солнце как-будто застывает в зените на целый день.

Это происходит потому, что из-за наименьшего наклона оси вращения Земли (23,4 градуса), планета практически полностью обращена Северным полушарием к Солнцу.

История Дня летнего солнцестояния

День солнцестояния начали чтить еще древние люди, наделяя его магическими свойствами. Солнце и его “циклы” являлось центром многих религий.

Так, древние славяне в день летнего солнцестояния отмечали главный летний праздник - Купалу. Уже после принятия григорианского календаря эти дни перестали совпадать. Проводимые в этот день ритуалы и обряды якобы определяли жизнь человека на весь будущий год.

С приходом "современных" религий, почитание солнца и других природных явлений отошло на задний план. Но в Финляндии День летнего солнцестояния на данный момент является официальным государственным праздником.

Приметы Дня летнего солнцестояния

Кроме поклонения Солнцу, люди отмечали его влияние на природные циклы, создавая приметы.

Так, считалось, что плохая или пасмурная погода в День летнего солнцестояния сулит плохой урожай.

Много росы утром самого длинного дня в году - наоборот предрекала хороший урожай. Саму росу собирали, считая, что она обладает омолаживающим эффектом и магической силой. Ее приписывали и любой другой воде в этот день.

Наши предки также считали, что звездное небо в ночь на 21 июня "принесет" много грибов осенью.

Встретить рассвет в этот день считалось хорошим знаком. Также считалось, что загаданные в День летнего солнцестояния желания сбываются. Девушки проводили обряды для скорого замужества и других важных событий в жизни. А вот детей, родившихся 21 июня, считали такими, что могут сглазить.

Ранее Корреспондент писал о солнечном затмении 21 июня 2020 года, его влиянии и опасностях.

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