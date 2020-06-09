В Польше выявили рекордную за всю историю страны партию кокаина
Стоимость изъятого кокаина весом в три тонны оценивается примерно в 750 миллионов долларов.
В Польше удалось разоблачить рекордную партию контрабанды кокаина весом в три тонны. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишут Риа.новости.
"В результате сложной операции, в которой участвовали Центральное бюро полиции, пограничная служба, удалось предотвратить контрабанду самой большой в истории Польши партии кокаина", - сказал Моравецкий.
По его словам, стоимость конфискованного груза оценивается примерно в 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов).
"Эта партия могла быть разделена на миллион доз. За каждой дозой стоят человеческие драмы", - отметил чиновник.
Изначально партию наркотиков доставили из Эквадора в Гамбург, где ее не удалось выявить, а оттуда - в Польшу.
"Часть этого кокаина должна была попасть в Скандинавию и обратно в Германию", - рассказал Моравецкий.
Министр внутренних дел Польши отметил, что речь идет о рекордной в истории страны партии наркотиков.
Как сообщалось, во Франции сотрудники полиции обнаружила в порту города Гавра 1,4 тонны кокаина.
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