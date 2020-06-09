Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше выявили рекордную за всю историю страны партию кокаина

Комментариев: 0
Стоимость изъятого кокаина весом в три тонны оценивается примерно в 750 миллионов долларов.
Выявленного кокаина хватило бы на миллион доз
Выявленного кокаина хватило бы на миллион доз
Факты
 
В Польше удалось разоблачить рекордную партию контрабанды кокаина весом в три тонны. Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишут Риа.новости.
"В результате сложной операции, в которой участвовали Центральное бюро полиции, пограничная служба, удалось предотвратить контрабанду самой большой в истории Польши партии кокаина", - сказал Моравецкий.
 
По его словам, стоимость конфискованного груза оценивается примерно в 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов).
 
"Эта партия могла быть разделена на миллион доз. За каждой дозой стоят человеческие драмы", - отметил чиновник.
 
Изначально партию наркотиков доставили из Эквадора в Гамбург, где ее не удалось выявить, а оттуда - в Польшу. 
 
"Часть этого кокаина должна была попасть в Скандинавию и обратно в Германию", - рассказал Моравецкий.
 
Министр внутренних дел Польши отметил, что речь идет о рекордной в истории страны партии наркотиков.
 
Как сообщалось, во Франции сотрудники полиции обнаружила в порту города Гавра 1,4 тонны кокаина.
 
Еще Корреспондент писал, что самая крупная в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в порту Иокогама.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, Польша, контрабанда, кокаин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь