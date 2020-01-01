Италия и Греция заключили историческое соглашение о морских границах

Италия и Греция могут заниматься разведкой и эксплуатацией ресурсов после делимитации морских зон.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и его коллега из Греции Никос Дендиас подписали соглашение о морских границах, которое делимитирует исключительную экономическую зону между двумя странами. Об этом сообщает Ekathimerini во вторник, 9 июня.

Указано, что документ, который был подписан во время визита Ди Майо в Афины, является продолжением соглашения от 1977 года. Он открывает двум странам путь к разведке и эксплуатации морских ресурсов.

Это также дает возможность Греции для достижения аналогичного соглашения с соседней Албанией.

"Делимитация морских зон со всеми нашими соседями в контексте международного права является последовательной целью для страны", – сказал Дендиас после подписания соглашения.

Представитель правительства Стелиос Петсас приветствовал подписание соглашения как событие исторического значения".

Соглашение было подписано на фоне многомесячной растущей напряженности между Грецией, Кипром и Турцией, а также после того, как Анкара подписала спорное соглашение с правительством Ливии в Триполи, которая, как она утверждает, дает ей права на разведку и бурение в тех частях Восточного Средиземноморья, которые перекрывают греческий континентальный шельф.

Переговоры между Италией и Грецией относительно соглашения об исключительных морские зоны велись в течение нескольких лет. Все это время стороны обсуждали детали, особенно в отношении оговорок, высказанных Римом относительно прав на рыболовство в Ионическом море.

На прошлой неделе министр обороны Греции заявил, что страна готова к военному разрешению конфликта с Турцией.

Как известно, Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также относительно прав на минеральные ресурсы в Восточном Средиземноморье.

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