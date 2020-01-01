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В Афганистане обрушилась шахта, десятки жертв - СМИ

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Местный телеканал сообщает по меньшей мере о 30 погибших и еще 12 пострадавших. Причиной обрушения мог стать взрыв.
СМИ: на севере Афганистана обрушилась шахта
СМИ: на севере Афганистана обрушилась шахта
Из открытых источников

В провинции Саманган на севере Афганистана обрушилась шахта. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает афганский телеканал TOLOnews во вторник, 9 июня.

При обрушении угольной шахты погибли не менее 30 человек, еще не менее 12 рабочих получили ранения, уточнил телеканал.

Инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв, который был слышен в селениях, прилегающих к угольному разрезу. Как полагают местные жители, под завалами могут еще оставаться шахтеры, работавшие в забое в момент обвала.

Представитель провинциальной полиции сказал, что у властей пока нет точных данных о пострадавших.

Напомним, что ранее в Либерии 45 шахтеров погибли из-за оползней. Погибшие принимали участие в нелегальной добыче в богатом золотом регионе Гранд-Кейп-Маунт.

Также сообщалось, что в Пакистане девять человек погибли на мраморной шахте. Количество погибших может увеличиться. Под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих.

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Теги: Афганистан, шахты, шахтеры, шахта, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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