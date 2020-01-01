МН17: в телах экипажа нашли обломки ракеты Бук

Обломки в телах членов экипажа МН 17 свидетельствуют о том, что самолет был сбыл ракетой Бук.

В телах членов экипажа сбитого над Донбассом в 2014 году рейса МН17 нашли обломки. Об этом сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе заседания суда по делу трагедии малазийского Boeing, пишет 9news.

“Австралийские детективы помогли доказать, что фрагменты, найденные в обломках MH17 и в телах жертв, происходят из российской ракеты”, - пишут в издании.

Так, в октябре 2014 года федеральная полиция Австралии отправилась в Украину для анализа двух ракет Бук - старой M938 и новой 9M38M1.

Специалисты обнаружили три уникальные формы фрагментации - плитку, брусок и бабочку - внутри разобранных в Украине ракет. Сравнивалась даже плесень и магнитные свойства материала ракет.

Пакистанское издание, цитируя Бергера сообщает, что в телах экипажа было выявлено 29 стальных обломков. И один из них имел форму именно бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа.

Подобный фрагмент нашли и в кабине самолета. Это единственные два осколка из всего изъятых на месте падения, сохранивших эту выразительную форму.

В обоих изданиях отмечают, что криминалисты, проанализировав обломки, обнаружили их сходство с более новой ракетой противовоздушной комплекса Бук - 9М38М1, чем с ракетой типа 9М38.

Таким образом, это опровергает выводы российской государственной оружейной компании Алмаз-Антей, которая ранее утверждала, что Boeing был сбит ракетой 9М38, последняя из которых была выпущена еще в СССР в 1986 году.

Еще прокурор Бергер отверг на заседании версию того, что взрыв произошел внутри самолета.

Криминалисты, обследовавшие тела погибших членов экипажа, обнаружили в них стальные фрагменты со следами оплавившегося стекла кабины пилотов.

"Эти металлические фрагменты пробили стекло до того, как попали в тело жертв и это могло произойти только в случае внешнего взрыва", - пояснил он.

Еще эксперты проанализировали данные с речевого самописца, которые позволили установить местоположение эпицентра взрыва и выяснили, что он мог быть слева, несколько выше уровня кабины пилотов. Исследование обломков фюзеляжа, проведенное Нидерландским институтом криминалистики (NFI), также показало, что повреждения на внешней стороне не могли быть получены в результате воздействия изнутри. Их выводы были подкреплены полевым испытанием взрыва ракеты Бук, проведенным на территории Украины. "Промежуточный вывод таков: можно исключить версию взрыва на борту самолета в качестве причины крушения и нет необходимости продолжать расследование в данном направлении. Записи речевого самописца, анализ повреждений, проведенный Советом по безопасности Нидерландов, и выводы NFI могут быть совместимы только с версией внешнего взрыва, а не взрыва на борту", - заключил прокурор. Напомним, 8 июня под Гаагой начался второй этап судебного процесса по делу о сбитом МН17. Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля.

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