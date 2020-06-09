Голландская прокуратура: МН17 не мог быть сбит самолетом

Сбитый над Донбассом в 2014 году пассажирский самолет рейса МН17 не мог быть сбит военным самолетом. Об этом на заседании суда в Нидерландах во вторник, 9 июня, заявил голландский прокурор Вард Фердинандуссе, пишет ТАСС .

"Вопрос, мог ли Boeing быть сбит военным самолетом, был изучен с различных углов. Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен. Самая важная и объективная информация была получена в результате анализа данных радаров, речевых самописцев, переговоров российских и украинских диспетчеров и результатов судебной экспертизы, проведенной рядом независимых экспертов", - отметил прокурор.

Он отметил, что этот сценарий был изучен в полной мере, и "атака с воздуха не могла привести к крушению MH17".

Эти выводы основываются на том, что данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения рейса MH17, что ущерб не мог быть нанесен военным самолетом и что атака военного самолета не подтверждается информацией, полученной с речевых самописцев. А это делает продолжение расследования данного сценария нецелесообразным", - сказал Фердинандуссе.

В ходе заседаний другой голландский прокурор Тейс Бергер сообщил, что в телах членов экипажа рейса МН17 нашли обломки ракеты комплекса Бук. Он также отверг версию того, что взрыв произошел внутри самолета.

Второй этап судебного процесса по делу о МН17 начался накануне и продлится до 3 июля.