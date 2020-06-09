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Голландская прокуратура: МН17 не мог быть сбит самолетом

Комментариев: 5
Голландская прокуратура уверена, что пассажирский самолет был сбит ракетой комплекса Бук.
Голландская прокуратура: МН17 не мог быть сбит самолетом

Сбитый над Донбассом в 2014 году пассажирский самолет рейса МН17  не мог быть сбит военным самолетом. Об этом на заседании суда в Нидерландах во вторник, 9 июня, заявил голландский прокурор Вард Фердинандуссе, пишет ТАСС.

"Вопрос, мог ли Boeing быть сбит военным самолетом, был изучен с различных углов. Многие источники показали, что такой сценарий развития событий был невозможен. Самая важная и объективная информация была получена в результате анализа данных радаров, речевых самописцев, переговоров российских и украинских диспетчеров и результатов судебной экспертизы, проведенной рядом независимых экспертов", - отметил прокурор.

Он отметил, что этот сценарий был изучен в полной мере, и "атака с воздуха не могла привести к крушению MH17".

Эти выводы основываются на том, что данные первичных радаров не зафиксировали наличие других самолетов в воздушном пространстве в момент крушения рейса MH17, что ущерб не мог быть нанесен военным самолетом и что атака военного самолета не подтверждается информацией, полученной с речевых самописцев. А это делает продолжение расследования данного сценария нецелесообразным", - сказал Фердинандуссе.

В ходе заседаний другой голландский прокурор Тейс Бергер сообщил, что в телах членов экипажа рейса МН17 нашли обломки ракеты комплекса Бук. Он также отверг версию того, что взрыв произошел внутри самолета.

Второй этап судебного процесса по делу о МН17 начался накануне и продлится до 3 июля.

 

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Теги: суд, самолет, Нидерланды, прокуратура, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Kostos    09.06.2020, 17:09
Оценка:  +3
Kostos
бзДитерка, это ты? Кыць-кыць...
СерыйКыць    09.06.2020, 16:33
Оценка:  -31
СерыйКыць
Этот самолёт был сбит нашими силами ПВО при содействии американских спецслужб.С целью дискредитировать ЛДНР и Россию,обвинив их в этом преступлении.Только вот прошло уже почти 6 лет,а ничьей вины никто так и не доказал.
WTF2wft    09.06.2020, 16:38
Оценка:  +7
WTF2wft
СпасательМаккейн-Boxerogos- Антибес-КудлатыйКыць (и т.д.),
вашим, вашим,
штатное антиукраинское быдло оккупантов из раши ...

Тебе только нахyй скакать,
шизоидный путиснкий говномет-многостаночник ...
WTF2wft    09.06.2020, 16:40
Оценка:  +6
WTF2wft
Именно сейчас идет суд - потому и истерит путинское быдло многостаночное ...
Хотя там всего-то предъявили обвинение только нескольким исполнителям россиян ... типа руководство россии не при делах, а войну против Украины несколько путинских шестерок сами начали и запрягли все минобороны рф и бюджет
Shiko    09.06.2020, 17:06
Оценка:  +5
Shiko
Все хотят дискредитировать страну деревянных туалетов)))) Да кому это гуано сдалось????
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