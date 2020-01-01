Китай раскритиковал исследование о начале вспышке COVID летом

В КНР считают результаты исследования американских ученых на счет COVID "притянутыми за уши".

В КНР считают, что такие выводы не основаны на серьезных фактах

В Китае раскритиковали исследование ученых из США, которые по спутниковым снимкам и поисковым запросам в интернете КНР сделали вывод о начале вспышки коронавируса в Ухане в конце лета 2019 года. Об этом заявила представитель МИД КНР Чуньин Хуа

Анализ спутниковых снимков показал, что в конце лета и начале осени у пяти уханьских больниц парковались гораздо больше машин, чем годом ранее. К примеру, у больницы Тянью их число увеличилось на 67%, со 171 в октябре 2018-го до 285 в августе 2019 года. В целом число машин у больниц начало увеличиваться в августе и достигло пика в декабре 2019 года - как раз тогда, когда началась эпидемия COVID-19.

Также ученые проанализировали статистику запросов в китайский поисковик Baidu. Оказалось, что в тот же период жители Китая чаще искали информацию о кашле и диарее. Если первое можно было объяснить колебаниями в сезонной эпидемии гриппа, то второе, по мнению ученых, скорее всего связано с коронавирусной инфекцией как более характерный ее симптом.

"Я не видела упомянутое вами исследование, однако если выводы сделаны на основе транспортных потоков и других поверхностных наблюдений, то такие заключения являются притянутыми за уши", - сказала Хуа.

Она подчеркнула, что нельзя делать такие выводы без каких-либо фактических оснований.

"Уверена, что мы должны уважать науку. Нельзя использовать ни на чем не обоснованные исследования для подкрепления каких-то выводов", - заключила представитель МИД.

Напомним, американские исследователи пришли к выводу, что коронавирус в Китае мог повиться еще прошлым летом.

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