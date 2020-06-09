В Крыму отменят карантин для россиян, но оставят для украинцев

Желающим отдохнуть в Крыму украинским туристам в этом году придется две недели проводить в изоляции.

"Власти" Крыма с 15 июня отменяют обязательную изоляцию на 14 дней для приезжающих из России. Об этом сообщил "глава республики" Сергей Аксенов в соцсети.

"При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - уточнил он.

Также с 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции, который продолжал действовать для пожилых граждан с середины мая.

Всех прибывающих в Крым из РФ начали помещать в обсерваторы в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отменили эту меру.

Как сообщалось ранее, в аннексированном Крыму официально зарегистрировали 623 случая коронавируса. От него умерли 17 человек. В Севастополе выявили 177 случаев, еще 466 - на остальной части полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet