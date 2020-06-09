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В Крыму отменят карантин для россиян, но оставят для украинцев

Комментариев: 2
Желающим отдохнуть в Крыму украинским туристам в этом году придется две недели проводить в изоляции.
"Власти" Крыма надеются спасти курортный сезон, сняв карантинные ограничения
"Власти" Крыма надеются спасти курортный сезон, сняв карантинные ограничения
pokazuha.org
 
"Власти" Крыма с 15 июня отменяют обязательную изоляцию на 14 дней для приезжающих из России. Об этом сообщил "глава республики" Сергей Аксенов в соцсети.
 
 
"При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", - уточнил он.
 
Также с 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции, который продолжал действовать для пожилых граждан с середины мая.
 
Всех прибывающих в Крым из РФ начали помещать в обсерваторы в середине апреля. В мае содержание там сделали платным, но потом отменили эту меру.
 
Как сообщалось ранее, в аннексированном Крыму официально зарегистрировали 623 случая коронавируса. От него умерли 17 человек. В Севастополе выявили 177 случаев, еще 466 - на остальной части полуострова.

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Теги: Крым, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    09.06.2020, 16:59
Оценка:  +6
Woodbrother
нАдо быть полным идиототм, что бы ездить в оккупированный рассейскими фашистиками Крым. Отпуск может затянуться на 25 лет в концлагере строгого режима.
Peyot    09.06.2020, 16:51
Оценка:  +6
Peyot
Украинцев желающих отдохнутьв окупированном Крыму нужно на пожизненную изоляцию по крайней мере от возможности влиять на судьбу страны!
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