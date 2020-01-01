В Беларуси число зараженных COVID-19 превысило 50 тысяч

За последние сутки в стране более 800 человек заболели коронавирусным заболеванием. Общее число летальных случаев приближается к 300.

В Беларуси более 50 тысяч человек заразились коронавирусом

В Беларуси, при населении менее, чем 9,5 млн, число зараженных коронавирусом достигло 50 265 человек, скончались 282 пациента. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Минздрав.

Отмечается, что за последние сутки было выявлено 812 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Беларуси провели более 644 тысячи тестов. По официальным данным, 11 день подряд суточный прирост не превышает 900.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - добавили в Минздраве.

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенков решил не вводить жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В апреле страна попала в число лидеров Европы по распространению COVID-19. Также президент страны заявлял, что белорусы не умирают от коронавируса. А другие страны, по словам Лукашенко, завидуют Беларуси.

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