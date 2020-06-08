Промиллей на бутылку водки. ДТП с Ефремовым

Пьяный российский актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы ДТП, в котором погиб человек. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы .

Большой скандал в России. Пьяное ДТП устроил знаменитый актер Михаил Ефремов. Проблемы актера с алкоголем – давно известный факт. Но теперь они привели к смерти другого человека. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался Ефремов.

Корреспондент.net собрал все подробности смертельного происшествия.

Выехал на встречку

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина Деликатеска.ру. По данным СМИ, пострадавший получил “открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также cсеченную травму головы”. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Утром 9 июня Сергей Захаров скончался. “Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Органы стали отказывать один за одним… Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось”, — рассказал информированный источник Интерфакса.

Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Актер признал, что причастен к ДТП, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Много штрафов и выпивки

Результаты тестирования на алкоголь Ефремова показали, что в момент ДТП у него было опьянение сильной степени.

Экспертиза обнаружила в крови у Ефремова 2,1 промилле алкоголя. Концентрация алкоголя в 2,1 промилле достигается, если выпить примерно бутылку водки (0,5-0,7 литра, в зависимости от массы тела и других факторов).

За автомобилем актера числилось 11 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на 36,5 тысячи рублей. Два штрафа на пять тысяч рублей были выписаны 8 июня, в день аварии.

Еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей уже были оплачены. За какой срок были выписаны эти штрафы, не уточняется. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что с начала 2020 года Ефремов десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Давние отношения

Еще в начале мая Ефремов жаловался, что в коронавирус не может употреблять алкоголь - большинство заведений, в которых актер мог выпить закрылись на карантин, а дома пить он не привык. “Я не домашний алкоголик”, - говорил Ефремов.

В марте 2020 года пьяного актера не пустили на борт самолета в Санкт-Петербурге. Но супруга артиста, Софья Кругликова, тогда заявила, что актерский талант ее мужа настолько велик, что он сумел убедить всех вокруг, что был пьян.

В марте 2018 года Ефремов выступал со спектаклем Не становись чужим в Самаре. Актер играл главную роль, но опоздал на выступление на полчаса. На сцене он тихо читал реплики, когда получил замечание из зала, ответил на это матом, люди посчитали его пьяным. “Якобы. Вот и все. Якобы”, – так Ефремов прокомментировал претензии.

Сам Ефремов признавал, что алкоголь негативно повлиял на его репутацию и отношения с родными. “У кого в России простые отношения с алкоголем? Я уже остановился. Да я и не начинал собственно. Дело вот в чем: если я сейчас начну говорить, что пьяница, а не алкоголик, то мне никто не поверит. Скажут, что все алкоголики так говорят. Так что я лучше промолчу”, - так говорил об отношениях с алкоголем сам актер.

“Я подбухиваю. Вот так я бы сказал. Жестко не бухаю, потому что работы много. У меня нет запоев: я пью два дня и отравляюсь. Запой – это когда ты утром просыпаешься и снова выпиваешь, чтобы тебе плохо не было. Я уже на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница”, - объяснял свои отношения с алкоголем актер.

Вот только в последних приключениях Ефремова под алкоголем жизнерадостного мало.