Дело МН17: прокуратура не приняла версию РФ о месте запуска ракеты

Следствие заключило, что Москва манипулирует датой представленных фото. Кроме того, российские снимки имеют "необъяснимые отличия" от снимков из других источников.

В Нидерландской прокуратуре не считают правдоподобной версию России о месте запуска ракеты в деле о катастрофе MH17 исключает. Об этом на слушаниях заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает во вторник, 9 июня, издание nu.nl.

Так, Москва настаивает, что ракету якобы запустили из района села Зарощенское, которое в июле 2014 контролировали Вооруженные силы Украины.

Однако, прокурор Фердинандуссе заявил, что самолет на высоте более 10 км в этом районе могла только установка Бук. В ходе расследования установлено, что, скорее всего, ракета могла быть запущена из района села Первомайское. Однако изучаются другие альтернативные места.

По словам Фердинандуссе, российская сторона настаивает, что запуск был осуществлен из района села Зарощенское под Амвросиевкой, который контролировался ВСУ. Заявление приобщено к делу, а следователи JIT изучили данную информацию.

Россия в подтверждение своей версии предоставила спутниковые снимки местности от 17 июля 2014 года, однако следствие пришло к выводу, что Москва манипулирует датой. Кроме того, российские снимки имеют "необъяснимые отличия" от снимков из других источников. Впрочем, Минобороны РФ не предоставило оригиналы, поскольку не были сохранены якобы из-за сильной облачности.

В результате суд отметил, что, несмотря на тщательное исследование возможных мест обстрела, конкретных доказательств найдено не было. А имеющиеся улики слишком противоречат названным точкам старта.

Прокуратура также подчеркивает, что трудность состоит еще и в том, что Украина заявляет об отсутствии ракет такого типа на вооружении, а Россия утверждает обратное.

Как сообщалось, 8 июня под Гаагой начался второй этап судебного процесса по делу о сбитом МН17. Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля. Также сегодня стало известно, что в телах экипажа нашли обломки ракеты Бук.

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